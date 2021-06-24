Стокгольм, , 21:26 — REGNUM 24 июня студию телеканала SVT посетила лидер «Центристов» Анни Лёф, которая заявила, что ее партия готова пойти на проведение досрочных парламентских выборов в Швеции. Лёф также отметила, что «Либералам» следует провести дискуссию об отказе лидера партии Нямко Сабуни продлевать «Январское соглашение», благодаря которому в Швеции сформировалось действующее правительство во главе со Стефаном Лёвеном.

«Я надеюсь, что Либералы учтут это в своих внутренних процессах в ближайшие дни», — отметила Лёф.

«Партии справа налево политического спектра заявляют, что ответственность лежит на мне. Я представила решение. Теперь остальные должны обдумать это и сделать свои выводы», — подчеркнула Лёф, ссылаясь на свое решение отказаться от установления в Швеции рыночного —механизма установления платы за жилье в новостройках.

«Со стороны Центристов мы готовы идти на внеочередные выборы, но в этом нет необходимости. Народ Швеции ожидает, что мы, политики, решим эту проблему», — заявила политик.

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