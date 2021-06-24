Киев, , 21:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно продажи земельных участков или прав на них через электронные аукционы, сообщил вечером 24 июня аппарат Верховной рады.

В заявлении отмечается, что сейчас аукционы по продаже земли на Украине проходят в устаревшей форме — с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и т.д. Со вступлением закона в силу земельные онлайн-торги будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени.

В парламенте подчеркивают, что электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации, а также позволили увеличить стоимость этих лотов в разы.

Закон является частью земельной реформы, которая начнет работать на Украине 1 июля.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее власти заявил, что рынок земли на Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года без каких-либо «инсинуаций». Вв Киеве не ждут ажиотажа на рынке земли после старта его работы, но рассчитывают, что в течение ближайших 5−10 лет стоимость сельхозземли в стране может возрасти от 2 до 5 раз. Также в июне в министерстве аграрной политики заявили, что две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, причем ситуация с каждым годом ухудшается.