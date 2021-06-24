Москва, , 20:55 — REGNUM В четверг, 24 июня в в Москве прошел круглый стол «Вызовы пандемии для электоральной демократии». Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Спикеры обсудили, как лучше обеспечить реализацию избирательных прав граждан в условиях пандемии коронавируса, какие сложности ждут политические партии и какие решения находят политтехнологи и организаторы избирательных кампаний, чтобы обеспечить проведение выборов.

Государственная Дума VII созыва завершила последнюю сессию. Партиям предстоит провести съезды и выдвинуть новых кандидатов, принять программы и донести их содержание до избирателей. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе электоральные. Эксперты обсудили, как подстроится под изменчивые обстоятельства, которые диктует коронавирус.

Старт дискуссии дала модератор — руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова. Она кратко описала стратегии электорального поведения зарубежных стран, столкнувшихся с пандемией. Среди главных методов — многодневное голосование и голосование по почте. Екатерина Соколова добавила, что особенные сложности вызывает сокращение способов проведения агитации в условиях эпидемии.

Далее выступил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он отметил, что только 20% относятся к практике «трехдневного голосования» негативно, большинство — 56% избирателей оценивают ее. Среди главных причин — удобство процедуры. Отметил он и негативные социологические последствия пандемии. Около 64% респондентов опроса ВЦИОМ «Голосование на выборах в Государственную Думу в условиях коронавируса», проведенного в июне 2021 года, не стремятся появляться на избирательном участке, поскольку боятся заболеть.

Предпочитаемыми каналами информирования респонденты назвали социальные сети (49%), агитационные листовки и прочие материалы (32%), личные встречи с кандидатами (18%).

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев рассказал об обеспечении законности и открытости избирательного процесса. Он заметил, что из-за пролонгации сроков голосования представителям избиркомов и наблюдателям, стало труднее исполнять обязанности: придется работать дольше. Тем не менее, заметил Григорьев, стратегия наблюдения отработана в прошлом году в рамках голосования о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Он добавил, что многодневное голосование часто критикуют небольшие партии, у которых не хватает ресурсов, чтобы обеспечить наблюдение в течение всех трех дней.

Максим Григорьев также рассказал о разработке Общественной палаты Российской Федерации нового «золотого стандарта» для наблюдателей. Перед началом голосования наблюдатели проверят, проведена ли дезинфекция помещения, организован ли температурный контроль, есть ли средства защиты у всех участников процесса. Среди обязательных требований — наличие антисептиков для рук и соблюдение дистанции в 1,5 метра. Крупные партии, напротив, довольны нововведениями, поскольку они удобны избирателям. К тому же, они склонны более ответственно подходить к чаяниям электората.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова рассказала о том, как лучше обеспечить голосование в условиях пандемии.

«Опираясь на опыт зарубежных стран, наложив его на специфику России, выработан уникальный формат работы, нацеленный на сохранение здоровья и безопасности граждан — многодневное голосование», — сообщила эксперт.

По словам эксперта, многодневное голосование успешно показало себя на нескольких местных избирательных кампаниях — например, в Якутии и Пермском крае. Она также напомнила о крайне успешном опыте голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Однако новый формат голосования формирует новые вызовы: например, сохранность бюллетеней в специальных пакетах в ночное время. Тем не менее, большинство проблем решается тщательным обучением наблюдателей, наличием видофиксации и добросовестной работой избиркомов.

Голосование по почте, напротив, создает большие возможности для фальсификаций, считает Алена Булгакова: международный опыт проведения такого голосования неоднозначен.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отметил, что повестка избирательных компаний в последние полтора года прочно завязана на коронавирусных ограничениях.

«Выигрывают те, кто лучше умеет пользоваться коронавирусной повесткой», —считает он.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил, что за последние полтора года избиратели привыкли активнее пользоваться интернетом, в частности порталом Госуслуг и процедурами электронного голосования.

Он добавил, что из-за пандемии, ценность общения в онлайн-формате значительно возросла. Главная задача политика в этих условиях — создавать «вирусный» контент, который мгновенно заинтересует избирателя. Он добавил, что практика трехдневного голосования помогает регионам с низкой плотностью населения: за один день организовывать движение представителей избиркомов для обеспечения выражения электоральной воли, по всей территории субъекта РФ достаточно сложно, однако в течение трех дней эту задачу обеспечить вполне реально.

Далее модератор Екатерина Соколова подвела итог дискуссии: необходимо стремиться к электоральной открытости и доступности политических процессов. Практика трехдневного голосования и удаленного электронного голосования закрепится в российском электоральном поле надолго, потому что это удобно, безопасно и даже более экологично, что делает эти практики более нацеленными в будущее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Электронно проголосовать можно будет в семи регионах страны.