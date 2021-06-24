Москва, 24 июня 2021, 20:55 — REGNUM В четверг, 24 июня в в Москве прошел круглый стол «Вызовы пандемии для электоральной демократии». Мероприятие прошло в онлайн-формате.
Спикеры обсудили, как лучше обеспечить реализацию избирательных прав граждан в условиях пандемии коронавируса, какие сложности ждут политические партии и какие решения находят политтехнологи и организаторы избирательных кампаний, чтобы обеспечить проведение выборов.
Государственная Дума VII созыва завершила последнюю сессию. Партиям предстоит провести съезды и выдвинуть новых кандидатов, принять программы и донести их содержание до избирателей. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе электоральные. Эксперты обсудили, как подстроится под изменчивые обстоятельства, которые диктует коронавирус.
Старт дискуссии дала модератор — руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова. Она кратко описала стратегии электорального поведения зарубежных стран, столкнувшихся с пандемией. Среди главных методов — многодневное голосование и голосование по почте. Екатерина Соколова добавила, что особенные сложности вызывает сокращение способов проведения агитации в условиях эпидемии.
Далее выступил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он отметил, что только 20% относятся к практике «трехдневного голосования» негативно, большинство — 56% избирателей оценивают ее. Среди главных причин — удобство процедуры. Отметил он и негативные социологические последствия пандемии. Около 64% респондентов опроса ВЦИОМ «Голосование на выборах в Государственную Думу в условиях коронавируса», проведенного в июне 2021 года, не стремятся появляться на избирательном участке, поскольку боятся заболеть.
Предпочитаемыми каналами информирования респонденты назвали социальные сети (49%), агитационные листовки и прочие материалы (32%), личные встречи с кандидатами (18%).
Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев рассказал об обеспечении законности и открытости избирательного процесса. Он заметил, что из-за пролонгации сроков голосования представителям избиркомов и наблюдателям, стало труднее исполнять обязанности: придется работать дольше. Тем не менее, заметил Григорьев, стратегия наблюдения отработана в прошлом году в рамках голосования о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Он добавил, что многодневное голосование часто критикуют небольшие партии, у которых не хватает ресурсов, чтобы обеспечить наблюдение в течение всех трех дней.
Максим Григорьев также рассказал о разработке Общественной палаты Российской Федерации нового «золотого стандарта» для наблюдателей. Перед началом голосования наблюдатели проверят, проведена ли дезинфекция помещения, организован ли температурный контроль, есть ли средства защиты у всех участников процесса. Среди обязательных требований — наличие антисептиков для рук и соблюдение дистанции в 1,5 метра. Крупные партии, напротив, довольны нововведениями, поскольку они удобны избирателям. К тому же, они склонны более ответственно подходить к чаяниям электората.
Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова рассказала о том, как лучше обеспечить голосование в условиях пандемии.
По словам эксперта, многодневное голосование успешно показало себя на нескольких местных избирательных кампаниях — например, в Якутии и Пермском крае. Она также напомнила о крайне успешном опыте голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Однако новый формат голосования формирует новые вызовы: например, сохранность бюллетеней в специальных пакетах в ночное время. Тем не менее, большинство проблем решается тщательным обучением наблюдателей, наличием видофиксации и добросовестной работой избиркомов.
Голосование по почте, напротив, создает большие возможности для фальсификаций, считает Алена Булгакова: международный опыт проведения такого голосования неоднозначен.
Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отметил, что повестка избирательных компаний в последние полтора года прочно завязана на коронавирусных ограничениях.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил, что за последние полтора года избиратели привыкли активнее пользоваться интернетом, в частности порталом Госуслуг и процедурами электронного голосования.
Он добавил, что из-за пандемии, ценность общения в онлайн-формате значительно возросла. Главная задача политика в этих условиях — создавать «вирусный» контент, который мгновенно заинтересует избирателя. Он добавил, что практика трехдневного голосования помогает регионам с низкой плотностью населения: за один день организовывать движение представителей избиркомов для обеспечения выражения электоральной воли, по всей территории субъекта РФ достаточно сложно, однако в течение трех дней эту задачу обеспечить вполне реально.
Далее модератор Екатерина Соколова подвела итог дискуссии: необходимо стремиться к электоральной открытости и доступности политических процессов. Практика трехдневного голосования и удаленного электронного голосования закрепится в российском электоральном поле надолго, потому что это удобно, безопасно и даже более экологично, что делает эти практики более нацеленными в будущее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня ЦИК утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней — 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Электронно проголосовать можно будет в семи регионах страны.