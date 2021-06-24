Киев, , 20:50 — REGNUM Оперативники государственного бюро расследований (ГБР) Украины вручили подозрение народному депутату Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илье Киве из-за шапки с советской символикой.

Об этом сам депутат сообщил вечером 24 июня в социальных сетях.

Кива уточнил, что оперативники для вручения повестки пришли в спортклуб, где он занимался.

«Мой дед — герой Советского Союза — мной бы гордился! Владимир Александрович: у нас точно не фашистская Германия?», — саркастически спросил он.

Парламентарий также заявил, что повестку выписали и директору спортклуба, в котором он занимается и предположительно, был в шапке с советской символикой.

В ГБР Украины ситуацию с подозрением Киеве пока не прокомментировали.

ИА REGNUM напоминает, что еще при президенте Порошенко на Украине началась «декоммунизация», в рамках которой под запретом оказалась вся советская символика.