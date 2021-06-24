Киев, , 20:31 — REGNUM Совнацбез Украины выявил существенные недочёты в работе миграционной службы, заявил на брифинге 24 июня секретарь СНБО Алексей Данилов.

Силовик объяснил, что главная проблема оказалась в том, что украинские паспорта могут получать люди, которые «не совсем имеют право их получать». Данилов добавил, что «таких людей очень много», но не назвал конкретных имен.

«Сегодня на заседании были приведены конкретные фамилии-имена тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности… но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны», — сказал секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, обязывающий правительство провести инвентаризацию законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. Предполагается, что украинцам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.