Алжир, , 20:21 — REGNUM Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джарад подал прошение об отставке правительства. Об этом 24 июня сообщает Le Monde.

Премьер-министр подал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну прошение об отставке на следующий день после объявления официальных результатов парламентских выборов, выигранных правящим Фронтом национального освобождения. Парламентские выборы были отмечены рекордно низкой явкой около в 23% от имеющих право голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, конституционный суд Алжира 23 июня огласил окончательные результаты голосования на досрочных выборах в Национальное народное собрание (ННС, нижняя палата парламента). В результате которого 98 мандатов в новом составе ННС получила правящая партия «Фронт национального освобождения».

Читайте ранее в этом сюжете: В Алжире подвели итоги досрочных парламентских выборов