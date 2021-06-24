Рим, , 20:15 — REGNUM Через несколько дней будет представлена новая программа «Движения 5 звезд», заявил в четверг, 24 июня, основатель популистской партии актер Беппе Грилло.

Презентацию проведут Грилло и новый формальный лидер «Движения» — экс-премьер-министр Джузеппе Конте.

«Партии нужны такие визионеры, как я, и такие цельные личности, как он», — отметил Грилло.

В 2018 году на парламентских выборах популисты заняли первое место, набрав 34% голосов, и сформировали коалицию с «Лигой» Маттео Сальвини. Осенью 2019 года они вошли в состав новой коалиции — со своими недавними «оппонентами"-леволибералами.

За три года рейтинг партии снизился более чем вдвое, эксперты связывают это с невыполнением предвыборных обещаний и утратой статуса партии «против истеблишмента». На пост лидера приглашен экс-премьер Конте как один из самых популярных политиков страны.