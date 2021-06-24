Москва, , 20:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о своей встрече с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает 24 июня пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Читайте также: Эрдоган дал Байдену какие-то заверения о России?

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях, включая поставки вакцины от коронавируса «Спутник V», cитуацию вокруг Нагорного Карабаха и в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Сирию и Нагорный Карабах