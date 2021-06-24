Киев, , 20:00 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает вопрос введения санкций против граждан страны, которые по разным причинам уже являются фигурантами санкционных списков США.

Об этом 24 июня заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов заявил, что таких граждан более сотни, и по каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. Поэтому, подчеркнул силовик, рассмотрение вопроса займет «определенный промежуток времени».

«Тогда будет заседание СНБО… и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины», — заявил секретарь Совнацбеза.

Никаких конкретных фамилий на брифинге Данилов не называл.

Напомним, что еще 4 июня Данилов объявил, что украинские спецслужбы проверят всех гражданин страны, которые в настоящий момент находится под санкциями США.