Канберра, 24 июня 2021, 19:40 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал решение ЮНЕСКО о понижении статуса Всемирного наследия Большого Барьерного рифа, назвав его «ужасающим», при этом его министры намекали, что этот шаг является политически мотивированным актом возмездия со стороны Китая. Об этом сообщает информационный портал Politico 24 июня 2021 года.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что риф, площадь которого составляет почти 350 тыс. кв. км, находится «в опасности» из-за изменения климата, потому что Австралия не предпринимает достаточно мер для его защиты. В этот комитет состоит из 21 страны и в настоящее время возглавляется Пекин.
Но Моррисон не согласен с понижением рейтинга Большого Барьерного рифа.
В отчете правительства Австралии за 2019 год прогноз по Большому Барьерному рифу был официально понижен с плохого до очень плохого из-за изменения климата, но власти видят широкое геополитическое влияние в шаге ЮНЕСКО: Пекин дергает за ниточки в то время, когда дипломатические отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне.
«Очевидно, за этим стояла политика», — заявила министр окружающей среды Австралии Суссан Лей журналистам 22 июня 2021 года.
Лей вместе с министром иностранных дел Мариз Пейн связалась с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле 22 июня и «выразила недовольство Австралии происходящим процессом».
Моррисон упомянул о государственных инвестициях в размере $3 млрд в науку о рифах как доказательство того, Большой Барьерный риф является «самым управляемым рифом в мире».
Комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс призвал Австралию подписаться под «Обещанием природе» лидеров 84 стран, в котором содержится призыв к экологическому восстановлению после пандемии COVID-19.
Моррисон уклонился от обязательств Австралии по достижению цели нулевых выбросов в 2050 году, переключив внимание на «коммерциализацию технологий с низким уровнем выбросов».
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