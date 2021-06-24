Канберра, , 19:40 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон раскритиковал решение ЮНЕСКО о понижении статуса Всемирного наследия Большого Барьерного рифа, назвав его «ужасающим», при этом его министры намекали, что этот шаг является политически мотивированным актом возмездия со стороны Китая. Об этом сообщает информационный портал Politico 24 июня 2021 года.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО пришел к выводу, что риф, площадь которого составляет почти 350 тыс. кв. км, находится «в опасности» из-за изменения климата, потому что Австралия не предпринимает достаточно мер для его защиты. В этот комитет состоит из 21 страны и в настоящее время возглавляется Пекин.

«Внесение этого объекта в список всемирного наследия находится под вопросом, что позволяет природоохранному сообществу эффективно реагировать на конкретные потребности в его сохранении », — говорится в », — говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Но Моррисон не согласен с понижением рейтинга Большого Барьерного рифа.

Принципы работы ЮНЕСКО ужасны , — Мы были заняты разговорами с нашими друзьями, и список стран весьма необычен. Индонезия, Канада, Великобритания, Франция, Таиланд, Польша, Бангладеш, Филиппины, Турция, Испания присоединяются к нам в освещении этого процесса ». , — заявил он австралийской радиостанции 4BC в четверг. —».

В отчете правительства Австралии за 2019 год прогноз по Большому Барьерному рифу был официально понижен с плохого до очень плохого из-за изменения климата, но власти видят широкое геополитическое влияние в шаге ЮНЕСКО: Пекин дергает за ниточки в то время, когда дипломатические отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне.

«Очевидно, за этим стояла политика», — заявила министр окружающей среды Австралии Суссан Лей журналистам 22 июня 2021 года.

Лей вместе с министром иностранных дел Мариз Пейн связалась с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле 22 июня и «выразила недовольство Австралии происходящим процессом».

Моррисон упомянул о государственных инвестициях в размере $3 млрд в науку о рифах как доказательство того, Большой Барьерный риф является «самым управляемым рифом в мире».

Комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс призвал Австралию подписаться под «Обещанием природе» лидеров 84 стран, в котором содержится призыв к экологическому восстановлению после пандемии COVID-19.

« Большой Барьерный риф и его драгоценные морские экосистемы находятся под угрозой. Чтобы защитить его, нам нужны быстрые действия », — написал он в Твиттере в апреле 2021 года.

Моррисон уклонился от обязательств Австралии по достижению цели нулевых выбросов в 2050 году, переключив внимание на «коммерциализацию технологий с низким уровнем выбросов».

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