Киев, , 19:32 — REGNUM Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство в рейтинге политических сил Украины.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 июня, корреспондент ИА REGNUM.

Если бы выборы в парламент Украины проходили в ближайшее время, за «Слугу народа» готовы проголосовать 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. Также избирательный барьер в Раду проходят «Европейская солидарность» Порошенко — 19%; «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 15%; «Батькивщина» — 10,5%, «Сила и честь» — 6%.

Остальные политические силы Украины имеют рейтинг менее 5%.

Опрос проведен с 11 по 16 июня 2021 года методом интервью «лицом к лицу», с участием 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что на парламентских выборах-2019 года партия «Слуга народа» получила 43,16% голосов по партийным спискам, что вкупе с результатами выборов на мажоритарных округах, дало возможность политсиле Зеленского сформировать монобольшинство в Раде нынешнего созыва.