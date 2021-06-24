24 июня 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили обращение Филиппа Киркорова в ответ на решение министерства культуры и информационной политики Украины, в соответствии с которым артист был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Оксана Переможенко, , 19:57 — REGNUM Российский исполнитель Филипп Киркоров отреагировал на решение министерства культуры и информационной политики Украины, в соответствии с которым артист был признан угрозой национальной безопасности Украины. Обращение исполнитель разместил в своем Instagram.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новость дня — я признан угрозой нацбезопасности для Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалекие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле — это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть», — сказал исполнитель, исполнив украинскую песню «Рiдна мати моя» (Родная мать моя. — О. П.).

Заявление российского исполнителя в социальной сети Facebook обсудили зрители украинского телеканала НАШ. Многие из комментирующих высказали слова поддержки в адрес артиста.

«Филипп — молодчина! Каждому слову — браво! Смеемся над принимающими такое решение и грустим, ведь мы здесь живем. Простите. Вашим творчеством восхищаюсь и мнение менять не буду», — написала Galyna I.

«Хорошо сказал!!! И ведь он прав… Государство и народ — две большие разницы!» — отметила Валентина.

Филипп Киркоров Serge Serebro

«Мы любим тебя, Филипп! Любим твоё творчество и никогда не занесем в чёрный список. Удачи и творческих успехов!» — пишет Галина Б.

«Филипп Бедросович, прошу прощения за них, не ведают, что творят. Они и на нас плевать хотели. Думаю, так будет не всегда!» — добавила Галина Л.

«Молодец, Филипп! Маразм украинских законотворцев крепчает. Разочаровал меня наш президент. Угроза нацбезопасности и Киркоров — несовместимы…» — написала Ирина Ш.

«Все правильно, эти больные на всю голову приходят и уходят, а музыка была, есть и будет. Не обижайтесь на юродивых, у них с перепугу крыша едет. Знают же, что добили то, что не добили предыдущие и расплата придет, вот и бесятся», — отреагировала Larisa L.

«Филипп, молодец! Обожаю! Не обращай внимание на наших больных чиновников», — добавила Раиса Ф.

«Да, Зеленскому хочется сказать: «тормози», но, к сожалению, уже поздно, это уже дно, дальше некуда. Свали, не тяни за собой нас, ты ещё не понял, народу с тобой не по пути», — отреагировала Nata Ivanova.

«Это все временно! Мы и это переживем!» — пишет Наташа Г.

«Уважение артисту без политики. Спасибо за позицию. Недалёкие чиновники приходят и уходят. Успехов», — пожелала Ванда С.

«Любим, слушаем. Не обращайте внимание на больных, это скоро кончится!» — отметила Тая Ч.

«Ну что Зе, этот ответ лично тебе. Нравится? Утрись, и больше никогда у тебя не будет той популярности, что была. Скоро полный закат и ненависть от всего народа, который ты предал. Нам осталось ещё чуть-чуть…» — добавила Людмила Б.

«Мы стали посмешищем для всего мира! Фу, что ни день, то очередной маразм. Страшно уже в соцсети заходить, — [одна] Украина. А что дальше?» — поинтересовалась Люба П.

«Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!» Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР

«Филипп, мы всегда будем вас любить А этот абсурд когда-нибудь закончится, и вы будете приезжать к нам. Успехов вам», — пожелала Зоя Л.

«Просто красава! Хотя не поклонник его творчества. Красиво упырей умыл!» — добавил Виктор М.

«Это не Вы потеряли Украину, это Украина потеряла Вас. Жалко», — отреагировала Наталья Д.

«Все это — глупость. Сегодня ему не понравился Киркоров, а завтра он будет черепа измерять?» — подытожил Sasha T.

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