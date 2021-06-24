Киев, , 19:13 — REGNUM Чёрное море в настоящий момент стало опасным местом, заявил 24 июня на конференции в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский дипломат заявил, что Россия действует агрессивно, «разрушает торговлю и несет угрозу безопасности».

Кулеба отметил, что в этом контексте Киев «очень открыт» для обсуждения с ЕС путей усиления безопасности в Черноморском регионе.

«Без безопасности трудно развивать торговлю, связи и другие подобные вещи… Мы надеемся, что ЕС конструктивно ответит на эти инициативы», — подчеркнул глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что накануне британский эсминец Defender после учений на Украине пересёк границу и вошел на три километра в российские воды в районе крымского мыса Фиолент. Российские военные после нескольких предупреждений открыли предупредительный огонь по нарушителю. На Украине после этого инцидента заявили, что отныне корабли НАТО отныне должны постоянно присутствовать в Черном море.