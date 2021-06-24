24 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление начальника Генштаба ВС РФ о том, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие перед угрозой уничтожения государства.

Дикий прапор Цитата из к/ф «ДМБ». Реж. Роман Качанов. 2000. Россия

Светлана Рыбина, , 19:59 — REGNUM Заявление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова о том, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё оружия массового поражения или обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 24 июня в социальной сети Facebook.

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

«Вспоминается бессмертное: «Обязательно бахнем и не раз, весь мир в труху, но потом», — пишет Евгений Ч.

Многие пользователи отметили, что у России действительно есть право применить ядерное оружие в случае, если государству угрожает уничтожение. Тем не менее люди считают, что остальное человечество могло бы продолжить жить.

«Право есть, конечно, но зачем уничтожать человечество. Лучше плохой мир», — считает Лариса.

Другие, наоборот, пришли к выводу, что если Россию соберутся уничтожить, то всему миру должно быть суждено умереть вместе с ней.

Пуск ракеты Mil.ru

«Формулировка абсолютно логична. Ибо — зачем нам весь мир, если в нем нет нас! Надеюсь, до этого не дойдет», — пишет Ирина С.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что подобные заявления позволяют миру как раз таки избежать ядерной войны, потому что каждая из стран будет иметь в виду, что, в случае нападения, погибнут все.

«Господа, если драка неизбежна, то Россия бьёт первой, не смотря ни на что. Хотя Запад планирует и заявляет о превентивном ядерном ударе, они не успеют развернуться, чувствуют весь потенциал русского оружия. Это позволит сохранить мирное сосуществование», — поделился своим мнением Zavqiddin J.

Валерий Герасимов Mil.ru

Часть людей отметили, что решение о применении ядерного оружия будет приниматься не на референдуме, а в закрытом кабинете, в узком кругу из числа руководителей страны. Поэтому подобные заявления пугают отдельных граждан.

«А в школе теперь совсем не учат понимать смысл написанного? Россия считает, что вправе первая применить ядерное оружие на неядерную угрозу. А уж что считать неядерной угрозой, представляющей опасность для существования государства, решать будет никак не население Российской Федерации», — отметил Юрий К.

Нашлись и те, кто указал на то, что ядерное оружие — это одно из самых страшных орудий на службе человечества, о котором не следует разговаривать между делом.

«Очевидно, забыта Хиросима, Чернобыль. Как можно всерьёз обсуждать это? Кошмар! Все просто одурели, и никто из приветствующих возможность применения ядерного оружия не думает о последствиях», — написала Галина А.

Напомним, 23 июня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов заявил журналистам, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против неё оружия массового поражения или обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.