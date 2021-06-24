Москва, , 19:10 — REGNUM Россия выступила инициатором сотрудничества по линии экологической повестки, а именно по исследованиям и контролю углеродного баланса на онлайн-заседании сторон Совместного комитете Россия — Европейский Союз по сотрудничеству в области науки и технологий под европейским председательством. Об этом сообщает Министерство высшего образования и наукина своём официальном сайте.

Особое внимание будет акцентировано на новых направлениях сотрудничества — исследовании Черного моря, инновационной политике, борьбе с последствиями изменения климата.

Специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности Николай Дурманов сообщил о пилотном проекте Минобрнауки России по созданию карбоновых полигонов и заявил о необходимости создания международной системы наземного и космического мониторинга парниковых газов. Система космического мониторинга существует в США, ЕС и Японии в ближайшее время начнет функцонировать в режиме космической климатической полиции по выявлению неучтенных утечек парниковых газов. Недавно два спутника для мониторинга метана запустила даже Новая Зеландия. Не понятно, почему в условиях откровенной антироссийской климатической политики со стороны стран ОЭСР нам требуется сотрудничество с Западом, вместо создания собственной системы космического мониторинга парниковых газов?

Также на заседании было предложено наладить научно-техническое сотрудничество в области регенеративного земледелия с целью декарбонизации сельского хозяйства. В этой области в России на протяжении многих лет блокируется законодательное закрепление современных представлений о плодородии почвы, понимание которого остается на уроне хрущевской агрохимии 1960-х годов. Россия, кажется, уже единственная страна мира, в законодательстве которой отсутствует понятие «здоровье почвы».

Министр высшего образования и науки Наталья Бочарова отметила готовность Минобрнауки продолжать оказывать поддержку российским ученым, университетам, научно-исследовательским организациям, участвующим в совместных проектах с европейскими университетами в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». На заседании были также рассмотрены конкретные возможности финансирования совместных исследований в рамках существующих государственных программ и проектов Российской Федерации и Евросоюза.

В отношении исследований климата бросается в глаза несамостоятельный, ведомый характер российский исследований. которые проводятся исключительно в рамках методологии МГЭИК, построенной на грубых научных фальсификациях и упрощениях. При этом Миннауки упорно игнорирует фундаментальные открытия советских и российских ученых, которые доказали, что нефть и газ являются элементом планетарного круговорота воды и углерода, а по механизму своего образования — полноценным «зелёным» возобновляемым топливом. Вместо научно-обоснованной защиты стратегической отрасли и российской экономики в целом правительство России увлеклось азартными климатическими играми в надежде на дивиденды от продажи остатков национальных экологических ресурсов и на обещание неограниченного «зелёного» западного финансирования.

В отношении новых технологий в глаза бросается факт, что сегодня все крупные страны мира кроме России имеют собственные программы исследований холодного ядерного синтеза или низкоэнергетических ядерных реакций. В их число входят США, ЕС, Япония, Южная Корея, Китай, Индия, Тайвань и др. Прошедшая в начале июня в Китае 23-я Конференция по ядерным реакциям в конденсированных средах (ICCF-23) акцентировала внимание не неприличной «уникальности» России, в которой разработкой наиболее перспективных энергетических технологий, с помощью которых может быть осуществлена реальная экологизация мировой энергетики, продолжают заниматься энтузиасты, которых продолжают считать лжеучеными или мошенниками.

Очередное заседание совместного комитета России — ЕС по сотрудничеству в области науки и технологий запланировано на июнь 2022 года.

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