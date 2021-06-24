Киев, , 19:02 — REGNUM Комитет по международным отношениям сената США единогласно поддержал законопроект об оценке проекта «Северный поток-2» на предмет коррупции, сообщил 24 июня глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По оценке Витренко, это хорошая новость для Украины, поскольку в случае выявления правонарушений, речь пойдет о наложении санкций на связанных с проектом физических и юридических лиц. Он добавил, что рассмотрение документа Сенатом и Палатой представителей ожидается «в ближайшее время».

«Это законодательство может стать реальным инструментом противодействия грязным деньгам в этом российском геополитическом проекте», — заявил глава «Нафтогаза».

Также он отметил, что законодательные инициативы в США показывают, что позиция Конгресса по «Северному потоку-2» не изменилась, то есть «российская труба» рассматривается как угроза, причем важно, что документ продвигали сенаторы как из демократического, так и из республиканского лагеря.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня было опубликовано интервью с главой «Нафтогаза», в котором он заявил, что техническое завершение строительства «Северного потока-2» еще не означает, что газопровод заработает. По его мнению, США могут сделать так, чтобы сертификация газопровода не состоялась, или же ввести санкции позже против отдельных компаний, которые будут пользоваться «СП-2».