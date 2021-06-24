Киев, , 18:52 — REGNUM Украина ввела санкции против российских чиновников и бизнесменов, «близких к президенту РФ Владимиру Путину».

Соответствующий указ на основе решения Совнацбеза страны сегодня, 24 июня, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции, введенные на три года, включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.

Президент Украины пока не прокомментировал, с чем связано такое решение и какие именно активы могут быть в настоящий момент в стране у окружения Владимира Путина.

Ранее сегодня Зеленский ввел в действие решение о введении санкций против 55 российских банков.