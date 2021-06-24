Ярославль, 24 июня, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал поручение увеличить финансирование питания льготных категорий школьников за счет областного бюджета. Стоимость бесплатного одноразового горячего питания на одного ученика увеличится на 12,6% и составит 65 рублей. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Школьная столовая

«Бесплатное питание в школах Ярославской области получают не только более 58 тысяч учеников начальных классов. Согласно Социальному кодексу региона право на него имеют 27 тысяч ребят из малоимущих и многодетных семей, дети, имеющие инвалидность и ограниченные возможности здоровья, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере и находящиеся под опекой, при условии, что опекуны не получают ежемесячных выплат, — отметил Дмитрий Миронов. — Наша задача — не просто обеспечить детей обедами, а контролировать и по возможности повышать качество питания».

Кроме того, сохраняются льготы для ряда категорий учащихся, которые имеют право на двукратное бесплатное питание.

Бесплатное горячее питание в начальной школе в Ярославской области было введено в 2020 году согласно поручению президента страны.