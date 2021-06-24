Минск, , 18:38 — REGNUM Объединенная Европа снова решила завоевать территории, расположенные на Востоке, заявил 24 июня белорусский политический аналитик Алексей Дзермант в комментарии газете «Рэспублiка».

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Политолог прокомментировал выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости 22 июня на мемориальной церемонии по поводу начала Великой Отечественной войны. Глава государства провел параллели с вторжением, которое состоялось 80 лет назад и современной агрессией, направленной на Белоруссию после президентских выборов в августе 2020 года.

«Объединенная Европа, по сути, вновь стала на путь экспансии на Восток», — заявил аналитик.

Запад хочет, чтобы Белоруссия пошла по пути Украины, однако этого не получается. Поэтому против республики вводятся санкции, развязывается экономическая и информационная войны. Политолог считает, что сравнение двух вторжений Запада, между которыми пролегает промежуток в 80 лет, совсем не случайно.

«Во время Великой Отечественной она была страшной, кровавой, но сейчас хитрые стратеги решили изменить тактику и сражаются уже за души и умы наших сограждан для того, чтобы они сами все принесли и сдались», — подчеркнул аналитик.

Напоминаем, в июне Евросоюз ввел против Белоруссии четвертый пакет санкций. Причиной этого стала экстренная посадка в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, после которой был арестован экстремист и добровольный член украинского нацистского батальона «Азов» Роман Протасевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах Белоруссии