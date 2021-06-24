Киев, , 18:42 — REGNUM Действующий президент Украины Владимир Зеленский с большим запасом выиграл бы выборы главы государства, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра Разумкова, которые были представлены сегодня, 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, в первом туре Зеленского поддержали бы 32% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. При этом за предыдущего президента Петра Порошенко намерены проголосовать 17% опрошенных, за одного из лидеров «ОПЗЖ» Юрия Бойко — 13%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10%. Остальные топ-политики имеют минимальный рейтинг — например, главу Верховной рады Дмитрия Разумкова готовы поддержать 2% украинцев, а у мэра Киева Виталия Кличко — 1%.

Социологи утверждают, что Зеленский без проблем выигрывает и второй тур выборов — у Порошенко с примерным результатом 60% на 40% голосов; у Юрия Бойко — 76% против 24%.

Исследование проведено с 11 по 16 июня методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.