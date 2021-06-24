Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса СШАНэнси Пелоси объявила о создании «избранного комитета» для расследования беспорядков, произошедших на территории Капитолия 6 января. Об этом 24 июня сообщает USA Today.

Выяснение правды по поводу того, что случилось в тот день, является «императивом», заявила Пелоси.

«Было бы предпочтительнее иметь внешнюю комиссию… но я не имею (намерения) уходить от нашей ответственности», — добавила Пелоси намекая на то, что Сенат так и не договорился о создании двухпартийной комиссии 6 января.

Напомним, ранее сенаторы-республиканцы заблокировали создание двухпартийной комиссии, которая должна была расследовать обстоятельства погрома в здании Капитолия 6 января. Сенат получил 54 голоса «за» и 35 голосов «против». Для создания комиссии нужно было 60 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса США утверждали итоги выборов президента Соединенных Штатов. Заседание пришлось прервать, а протестующих из Капитолия долгое время вытесняли американские силовики.