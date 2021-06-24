Белград, , 19:18 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич принял руководителя Росотрудничества, российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международного гуманитарного сотрудничества Евгения Примакова, с которым он обсудил культурное, научное и образовательное сотрудничество двух стран, а также общие двусторонние отношения между Сербией и Россией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич и Примаков согласились с тем, что духовные связи между двумя народами являются прочной основой для развития отношений на всех уровнях. По словам Вучича, визиты российских чиновников еще больше расширяют наше сотрудничество.

Собеседники рассмотрели предложения по расширению культурного сотрудничества, такие как регулярный обмен выставками и проведение театральных и оперных спектаклей, а также сотрудничество в области образования, которое включает в себя регулярный обмен студентами, а также увеличение их числа.

Президент Вучич выразил благодарность России и президенту Путину, а также российским художникам за помощь в украшении храма Святого Саввы в Белграде.