Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис наконец решила посетить американо-мексиканскую границу после месяцев критики со стороны членов республиканской партии и некоторых демократов, а также живущего на границе населения США. Об этом сообщает Politico.

Харрис планирует совершить свой визит на границу в пятницу, 25 июня. Она отправится в Эль-Пасо, Техас, вместе с министром внутренней безопасности СШААлехандро Майоркасом.

Ранее генеральный прокурор штата Аризона Марк Брновичпризвал сместить Харрис с поста ответственного за решение миграционных вопросов, так как ее работа не приносила существенных результатов.

«Как и многие американцы, я был воодушевлен 24 марта, когда вице-президента Камалу Харрис назначили ответственной за решение миграционных вопросов, чтобы остановить цунами незаконно проникающих в нашу страну мигрантов. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день, ее отношение к кризису является абсолютно кошмарным, так что я требую ее смещения с позиции вашего «царя границ», — написал политик в официальном письмек президенту США Джо Байдену.

Как сообщалоИА REGNUM, конфиденциальная информация, добытая 11 мая Associated Press, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось вдвое за два месяца. Техасский центр в Эль-Пасо переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.