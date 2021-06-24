Москва, , 18:13 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков намерен провести встречу с вернувшимся в Москву послом США Джоном Салливаном. Об этом он сообщил журналистам в четверг, 24 июля.

«Он в Москве. Рассчитываю с ним встретиться и переговорить на следующей неделе», — приводит слова российского дипломата ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня посол Соединённых Штатов Джон Салливан вернулся в Москву для продолжения работы. При этом он выразил надежду на установление «стабильных и предсказуемых» двусторонних отношений.

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