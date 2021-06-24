Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 24 июня, 2021, 18:04 — ИА Регнум. На Ямале между Харпом и Лабытнанги после объединения муниципалитетов открыли новый маршрут, на котором будут работать три новых автобуса модели «Газель-Сити». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Новые автобусы для маршрута «Лабытнанги — Харп»

Каждый автобус рассчитан на 22 пассажиров. Также данная модель приспособлена для маломобильных граждан — есть место для установки инвалидного кресла, установлен пандус, отметил директор ПАТП «Север» Евгений Шестаков.

Новые автобусы приобретены за счёт бюджета ЯНАО. Всего на Ямале с 2017 года на деньги из окружного бюджета было закуплено 84 автобуса, 39 из них — на газомоторном топливе.