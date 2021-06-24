Амстердам, , 19:21 — REGNUM Прокуратура Нидерландов отказалась учитывать в качестве улики американский меморандум, так как к нему не была приложена дополнительная информация по запуску ракеты по лайнеру «Малайзийских авиалиний"(рейс МН17). Об этом 24 июня сообщают местные СМИ со ссылкой на слова прокурора Тейси Бергера.

«Власти США поставили в известность судебного следователя, что эти данные (снимки со спутника) являются государственной тайной, и нет возможности предоставить больше информации, кроме той, что уже есть в меморандуме. По этой причине прокуратура указывает, что никакой новой информации получено быть не может, и, следовательно, (прокуратура) не будет использовать его (меморандум) в качестве доказательства», — сообщил Бергер.

Напомним, прокуратура Нидерландов ещё в 2014 году запросила у США рассекретить спутниковые снимки, на которых видно пуск ракеты по «Боингу», но в ответ был получен меморандум, верность которого проверил голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом. Он смог ознакомиться с засекреченными документами в конфиденциальном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы без участия России занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.