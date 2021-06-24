Подгорица, , 17:46 — REGNUM Лучшим выходом из правительственного кризиса Черногории будет формирование нового правительства с новым премьер-министром, заявил Андрей Мандич, один из лидеров правящего просербского Демократического фронта (ДФ), перед встречей руководства правящей в Черногории коалиции, сообщает 24 июня .

«Лучшее решение — избрать новое правительство, и это прервёт 200 неудачных дней правительства Здравко Кривокапича, не принесших ничего хорошего», — сказал Мандич.

Депутат Мандич требует увольнения премьер-министра Здравко Кривокапича, который всего несколько дней назад отверг любую возможность отставки.

Однако Мандич утверждает, что большинство членов парламентского большинства не поддерживают кандидатуру Кривокапича на посту премьер-министра, а также спикера парламента Алексы Бечича.

«Премьер-министр и председатель парламента пользуются поддержкой 14 из 41 депутата правительства», — заявил Мандич.

Правительство Черногории находится в кризисе после принятия парламентом резолюции по Сребренице и увольнения по требованию Кривокапича министра юстиции Владимира Лепосавичпа за оспаривание геноцида в Сребренице.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД и вице-премьер Черногории прибудут на панихиду в Сребреницу