Сараево, , 09:23 — REGNUM Заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович встретилась в Вашингтоне с бывшим госсекретарем Соединенных Штатов, президентом национального демократического института и главой группы «Олбрайт Стоунбридж» Медлин Олбрайт. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Речь шла о текущей политической ситуации в Боснии и Герцеговине и регионе, а также о роли международного сообщества.

Олбрайт внимательно следит за происходящим на Балканах и принимает участие в слушании в Конгрессе США, участвует в формировании политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Боснии и Герцеговины и Западных Балканах.

В ходе беседы собеседники обменялись мнениями и выразили ожидание того, что усиленное участие США в делах Боснии и Герцеговине и региона станет стимулом для ускорения процессов реформирования, особенно в направлении укрепления государственности, верховенства права и борьбы с коррупцией.