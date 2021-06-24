Москва, , 17:29 — REGNUM Британскому послу в Москве Деборе Броннерт, вызванной в МИД России после нарушения границы РФ эсминцем Defender в Черном море, заявлен решительный протест, сообщает 24 июня МИД РФ.

«Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — отмечено в заявлении.

МИД России считает инцидент с вторжением британского эсминца провокацией.

Если подобное повторится — ответственность за все последствия будет лежать на британской стороне, подчеркивает МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил по поводу этого случая, что если кто-то не понимает, что такое государственные границы России, то «мы можем бомбить».

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