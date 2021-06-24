Посёлок городского типа Снегири, Московская область, , 17:25 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возглавил общефедеральный список партии на выборах в Госдуму VIII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня. Решение принято на съезде партии в Московской области.

В тройку вошли депутат Госдумы Светлана Савицкая и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На предыдущих выборах 2016 года список КПРФ возглавлял Зюганов, общефедеральная часть списка состояла из максимально возможных на тот момент 10 кандидатов, сам федеральный список был разделен на 37 региональных групп.

В этом году партия не изменила себе и вновь включила в общефедеральную часть максимально допустимое число фамилий — 15 с этого года.

В общефедеральный список вошли 11 депутатов Госдумы: Иван Мельников, Юрий Афонин, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Коломейцев, Светлана Савицкая, Алексей Куринный, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков, Сергей Шаргунов, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.

Кроме того, накануне пленум поддержал включение в центральную часть списка губернатора Орловской области Андрея Клычкова, а также экс-кандидатов от КПРФ в президенты РФ — депутата Госдумы Николая Харитонова и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

Также партия утвердила программу, с которой идет на выборы.

КПРФ стала второй после «Единой России» партией, вступившей в предвыборную гонку.