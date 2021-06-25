Сараево, , 08:45 — REGNUM После встречи в посольстве Соединенных Штатов в Боснии и Герцеговине с официальными лицами Белого дома из Вашингтона министерство гражданских дел этой страны 24 июня проинформировало общественность о достижении договорённости выделить 500 000 вакцин от коронавируса Pfizer для жителей Боснии и Герцеговины. Вакцины будут доставлены одной партией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«Если все пойдет по плану и без затруднений, вакцины в Боснию и Герцеговину прибудут к концу июля 2021 года», — сообщили в министерстве по гражданским делам Боснии и Герцеговины.

Администрация США обнародовала несколько дней назад список пожертвования в размере 55 миллионов вакцин, из общего числа 80 миллионов доз, которые президент США Джо Байден пообещал выделить другим странам. По его словам, цель США — положить конец пандемии во всем мире.