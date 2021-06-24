Киев, , 17:28 — REGNUM Украина и Китай в настоящий момент работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме, заявил на пресс-конференции 24 июня посол КНР в Киеве Фань Сяньжун.

Посол заявил, что соответствующее официальное распоряжение подписал «уважаемый президент Зеленский».

«Он хочет, чтобы граждане наших стран ездили друг к другу максимально удобно… Это очень хорошая идея, поэтому сейчас мы активно работаем», — подчеркнул Сяньжун.

Дипломат заявил, что если безвизовый режим будет введен, поток китайских туристов на Украину существенно увеличится. До сих пор он находился на минимальном уровне — при том, что до пандемии зарубежные поездки за год совершали 150 млн граждан Китая, Украину посещали всего 60 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным государственной таможенной службы, в 2020 году Китай оставался для Украины как крупнейшим импортером, так и наибольшим рынком сбыта. Общий товарооборот вырос на 20,5% до $15,4 млрд, из которых экспорт товаров (для Украины) составляет $7,1 млрд, импорт — $8,3 млрд.