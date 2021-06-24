Берлин, , 17:20 — REGNUM Президент Федерации немецкой промышленности (Bundesverband der Deutschen Industrie — BDI) Зигфрид Руссвурм недоволен поспешностью политиков, действующих в сфере защиты климата, сообщает 24 июня ИА Красная Весна со ссылкой на немецкий журнал Wirtschaftswoche.

На последнем заседании бундестага перед летними каникулами, после которых начнется предвыборная компания, депутаты голосуют за противоречивый закон о защите климата. В свою очередь немецкая промышленность в лице президента BDI Зигфрида Руссвурма выражает свое явное недовольство этим.

По словам Руссвурма, простое закрепление в законе «климатической нейтральности» — недостаточная мера.

«Политики тоже должны срочно что-то сделать, чтобы гарантировать достижение этой цели», — утверждает Руссвурм, подчеркивая при этом, что в конечном счете именно компаниям придётся на практике выполнять все принятые в Берлине политические решения.

«Большая часть производственных мощностей 2045 года будет определена сегодня», — предупреждает президент BDI.

Отмечается, что коалиция правящих партий ХДС/ХСС в связи с климатическим законом пришла к пониманию по ключевым вопросам. Закон предусматривает льготы для компаний, конкурирующих на международном уровне, с точки зрения цены на СО2. Кроме того, в будущем должно быть проще заменить и переустанавливать старые ветряные турбины на новые и более мощные.

Согласно климатическому закону, у муниципалитетов появится больше возможностей для участия в производстве зеленой электроэнергии. Также, по мнению немецких политиков, Германии необходимо ускорить развитие технологий использования водорода как эффективного и экологически чистого энергоносителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Климатическая политика Байдена — политика частного финансового капитала