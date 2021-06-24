Киев, , 17:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 июня, ввел в действие решение о введении санкций против российских банков, сообщила пресс-служба офиса президента (ОП).

Согласно источнику, Зеленский ввел в действие принятое ранее решение Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Таким образом, под украинскими санкциями оказались в общей сложности 55 российских банков. Санкции были введены сроком на 3 года.

Пресс-служба уточняет, что по решению СНБО в рамках санкций в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения: блокирование активов на Украине; запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; а также запрет приобретения ценных бумаг.

ИА REGNUM напоминает, что санкции против российских банков начал вводить еще предыдущий президент Петр Порошенко, в результате чего они оказались «выдавлены» с рынка Украины.