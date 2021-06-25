Подгорица, , 08:53 — REGNUM Лучшим выходом из кризиса властей Черногории является формирование нового правительства с новым премьер-министром, заявил на пресс-конференции 24 июня Андрия Мандич, один из лидеров правящей просербской партии Демократический фронт, накануне встречи лидеров трех коалиций, находящихся у власти в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Лучшим решением является избрание нового правительства, и это было бы стало выходом из 200-дневного неудавшегося правления Здравко Кривокапича, который не сделал ничего хорошего», — подчеркнула Мандич, посетив Подгорицу. Он добавил, что весьма разумно было бы провести выборы, если переговоры не приведут к «демократическому решению».

Мандич требует отставки премьер — министра Здравко Кривокапича, который всего несколько дней назад отверг любую возможность уйти со своей должности, заявив затем, что «не сдастся перед первым же препятствием».