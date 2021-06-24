Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена согласилась вывезти из Афганистана тысячи афганцев, работавших на США в качестве переводчиков, пока консульство занимается рассмотрением их визовых заявлений. Об этом 24 июня сообщает USA Today со ссылкой на источники.

Решение принято из-за опасений, что афганцы, помогавшие американскими войсками, будут убиты талибами, когда США окончательно покинут Афганистан.

Источник не сообщил, сколько именно афганцев получат помощь и куда они отправятся. Белый дом может отправить их как в третью страну, так и в сами Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США продолжат оказывать финансовую и гуманитарную помощь Афганистану после выхода американских войск из этой республики.