Москва, , 17:10 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан в четверг, 24 июня, вернулся в Москву и намерен приступить к дальнейшей работе, сообщает «Интерфакс».

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надёжной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России», — приводит агентство слова дипломата.

Салливан отметил, что рассчитывает на сотрудничество с российскими коллегами и установление стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.

«Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а там, где у нас есть разногласия, важно вести открытый и откровенный диалог», — добавил американский посол.

Как передавало ИА REGNUM, договорённость о взаимном возвращении послов была достигнута на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоялась 16 июня в Женеве.

Российский посол Анатолий Антонов ранее на неделе уже прибыл в Вашингтон и вернулся к своей работе.