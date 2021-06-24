Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Петербургский Водоканал сообщил о том, как будут обеспечены туалетами участники праздника выпускников «Алые паруса», который состоится вечером 25 июня и в начале ночи 26 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция «Алых парусов»

Водоканал разместит в центре города более 599 дополнительных передвижных туалетов и 18 передвижных санитарно-гигиенических комплексов.

«Всего с 18:00 часов 25 июня и до 6:00 часов 26 июня будут работать 624 туалета на 1100 мест», — говорится в распространенном 24 июня сообщении предприятия.

Дополнительные туалеты для выпускников будут установлены на Дворцовой набережной, от Дворцового моста до Троицкого моста; на Дворцовой площади; в Александровском саду, на Адмиралтейском проспекте и на Адмиралтейской набережной. Также будут работать стационарные и модульные туалеты в Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Напомним, на «Алые паруса» 25 мая 2021 года по соображениям эпидемической безопасности будут допущены только выпускники Петербурга и Ленобласти и сопровождающие их лица из числа сотрудников учебных заведений.