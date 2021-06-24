Белград, , 17:03 — REGNUM Сербы, проживающие в городе Косово Поле (Косово и Метохия), 23 июня пригласили президента страны Александра Вучича приехать к ним с визитом и удостовериться в том, что они действительно существуют.

Так сербское население города отреагировало на слова Вучича, произнесенные в парламенте Сербии 22 июня, о том, что «не осталось уже ни одного серба в Косово Поле». Вучич, который представил депутатам отчет о состоянии переговоров о «нормализации отношений» с сепаратистским Косово, отметил, что он располагает точными данными, и что сербам «осталось распевать «Сербские трубы оглашают Косово», но у нас в Косово Поле уже никого нет».

Сербы, проживающие в городе, ответили Вучичу: «Мы остались, господин президент, приезжайте к нам с визитом».

«Проживать сегодня в Косово Поле — это большая смелость. Хотя господин президент утверждает, что нет сербов в Косово Поле, я говорю — мы есть. Нам его слова причинили боль, я не знаю, кто ему передает такие данные, но реальность другая. Мы есть и будем, я надеюсь», — заявила жительница города Миряна Маркович телеканалу RTV Kim.

Напомним, что большинство сербского населения Косово Поле покинула город в 2004 год, после массового погрома сербов, который совершили косовские албанцы. Тем не менее, в городе все еще проживают лица сербской национальности. По их словам, у них иногда бывают проблемы с соседями-албанцами, но гораздо хуже они воспринимают тот факт, что сербское государство их «списало с учета».