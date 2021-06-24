Киев, , 17:07 — REGNUM Сегодня, 24 июня, правоохранители провели массовые обыски в партийном офисе, у помощников народных депутатов от «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция Рады), в доме народного депутата Украины, председателя политсовета партии Виктора Медведчука, а также у родственников парламентария и родителей его жены Оксаны Марченко.

Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ, передает корреспондент ИА REGNUM.

В партии подчеркнули, что такие действия правоохранителей свидетельствуют о стремлении власти сфальсифицировать доказательства для того, чтобы оправдать надуманные политически мотивированные обвинения против Медведчука.

«После закрытия телеканалов, введения санкций и домашнего ареста Виктора Медведчука СБУ, ГБР и генпрокуратура на протяжении нескольких месяцев пытались найти хотя бы какие-то доказательства для обоснования внесудебной расправы, которую Зе-власть устроила над оппозиционным политиком. Фальсификация таких документов стала вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека, который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям», — подчеркнули в ОПЗЖ.

Также в заявлении политсилы говорится, что сегодняшние обыски — открытая и циничная расправа над членами семьи и родственниками оппозиционного политика.

«Правоохранители обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников, что уже стало традицией для действующей власти, но и родственников Виктора Медведчука. Для узурпации власти Зеленский пошел на расправу над членами семьи своих политических оппонентов», — отмечается в опубликованном заявлении.

Также в политсиле выразили мнение, что действующая власть планирует легализовать внесудебные расправы над политическими оппонентами на законодательном уровне.

«В Верховной Раде находятся продукты законотворчества партии «Слуга народа», которые позволят власти узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими. Инициативы власти ввести в Уголовный кодекс понятие «политико-правовое решение», а также законопроект, направленный на запрет обжалования в суде санкций СНБО, ведут к узурпации власти и концентрации властных полномочий в одних руках», — идет речь в заявлении.

В завершение ОПЗЖ потребовала от власти немедленного прекращения репрессий и фальсификации доказательств против политических оппонентов, а также привлечения к уголовной ответственности всех причастных к этому процессу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня следователи Службы безопасности Украины и госбюро расследований провели «следственные действия» в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Подробности и основания этих обысков до сих пор неизвестны.