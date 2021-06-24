Тутаев, Ярославская область, 24 июня, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Ярославской области руководство Тутаевского моторного завода решило выплатить работникам надбавки за вакцинирование. Документ об этом был опубликован в социальных сетях, источники ИА REGNUM подтвердили его подлинность.

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Решение было принято 21 июня на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на заводе.

«В целях поддержки прививочной компании против COVID-19 и выработки коллективного иммунитета трудового коллектива ПАО «ТМЗ» поощрить работников ПАО «ТМЗ», прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, в виде стимулирующей надбавки в размере 1500 рублей», — сообщается в протоколе заседания.

Также в протоколе зафиксировано и то, что руководителям подразделений необходимо побеседовать с подчинёнными о необходимости прохождения вакцинации.

По данным ИА REGNUM, некоторые другие предприятия области уже пошли по тому же пути и ввели стимулирующие выплаты или другие меры поощрения вакцинировавшимся от коронавируса.