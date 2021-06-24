Москва, , 16:52 — REGNUM Военные и политические действия России в инциденте с вторжением британского эсминца «Дефендер» показали, что российские интересы будут обеспечены на 100%, заявил 24 июня замглавы МИД России Александр Грушко.

«В данном случае мы своими военными и политическими действиями показали, что наши интересы будут обеспечены на 100%, никаких сомнений на этот счет не должно быть», — сказал заместитель министра иностранных дел России.

«Если такая затея была придумана для того, чтобы нас пощупать, то, я думаю, они получили искомый результат», — пояснил Грушко.

Кроме того, он сообщил, что инцидент с британским эсминцем в Черном море будет разобран профессионально.

«Военная сфера — это сфера, где решения должны приниматься взвешенно. Я убежден в том, что вчерашний инцидент станет предметом профессиональных разбирательств», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России в районе крымского мыса Фиолент. Российские пограничники открыли предупредительный огонь по курсу его движения, затем бомбардировщик Су-24 произвел бомбометание по курсу эсминца, после чего британский корабль ушёл в нейтральные воды.

Британская сторона утверждает, что эсминец «Дефендер» «мирно проходил через территориальные воды Украины», а также отрицает факт открытия огня российскими военными.

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