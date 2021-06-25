Белград, , 08:59 — REGNUM Председатель парламента Сербии Ивица Дачич на конференции «Россия на Балканах: взгляд в будущее» 24 июня заявил, что будущее отношений с Российской Федерацией является вопросом стратегической важности для Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Дачич подчеркнул, что Сербия с большим вниманием и ожиданиями подходит к вопросу отношений с Россией и что есть много причин для таких ожиданий, которые, по его словам, происходят из прошлого, которое обязывает нас быть близкими и преданными друг другу, но и что гораздо больше причин для этого.

«Отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне за всю историю нашего поколения. Я уверен, что за последнее десятилетие мы смогли найти и укрепить модели сотрудничества, на основе которых мы сможем выстраивать стратегическое сотрудничество», — отметил Дачич.

Он напомнил, что несколько недель назад в качестве спикера парламента он находился с официальным визитом в России, и что в ходе переговоров с политическими лидерами России были подтверждены общие позиции по нескольким ключевым двусторонним и международным вопросам.

Он отметил, что Россия является сербским самым влиятельным союзником в сохранении суверенитета и территориальной целостности в вопросе Косово.

Дачич добавил, что эта помощь также будет иметь неизмеримое значение в будущем.