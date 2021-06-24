Белград, , 16:50 — REGNUM Сербия никогда не введет санкции против России, несмотря на давление, которому она подвергается. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 24 июня в Белграде, выступая на конференции под названием «Россия на Балканах: взгляд в будущее», которую организовали Международный дискуссионный клуб «Валдай» и Русский дом в Белграде.

«Россия — наш самый влиятельный союзник в защите территориальной целостности и суверенитета в Косово и Метохии», — процитировал телеканал «Бета» слова Дачича.

По словам Дачича, вступление в ЕС является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии, но это не вызывает никаких спорных моментов в отношениях с Россией и не является препятствием для развития двухсторонних отношений.

«Отношения между Сербией и Россией стратегически важны. Они находятся на высшем уровне за все время, которое помнят наши поколения», — сказал Дачич.

Напомним, что брюссельская администрация неоднократно напоминала Сербии о необходимости согласовать свою внешнюю политику с политикой Евросоюза, что подразумевает в том числе и присоединение к антироссийским санкциям.