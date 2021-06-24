Москва, , 16:38 — REGNUM Чехия для восстановления диалога с Россией должна отказаться от нынешних методов чешской внешней политики, заявил 24 июня журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Чехия должна установить нормальные отношения с Россией и отказаться от тех способов ведения дел, которых она придерживается», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, если в Чехии есть политики, способные делать выводы, то они должны извлечь определенные уроки.

«Мы ничего не ожидаем. Думаем, там достаточно политиков, которые могли бы сделать выводы из того, что было сделано в отношениях с Россией. Считаю, что должны они просто извлечь уроки и сделать на этом основании выводы», — пояснил Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая 2021 года был официально опубликован перечень недружественных России иностранных государств. В него были включены США и Чехия. При этом в документе пояснялось, что по этой причине Чехии даётся право нанимать в свое диппредставительство в России не более 19 работников — граждан РФ и третьих стран, а США не получили прав на найм ни одного сотрудника.

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