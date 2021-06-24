Белград, , 16:36 — REGNUM Духовные связи русского и сербского народов являются стабильным фундаментом для развития отношений России и Сербии на всех уровнях. К такому выводу пришли президент Сербии Александр Вучич и глава Россотрудничества Евгений Примаков во время встречи 24 июня в Белграде.

Собеседники рассмотрели предложения по расширению сотрудничества в области культуры и образования — проведение регулярных выставок, организацию гастролей театральных и оперных театров, а также увеличение числа студентов, которые получают стипендии для обучения в российских и сербских вузах.

Президент Вучич в разговоре с главой Россотрудничества поблагодарил российское государство, президента РФ Владимира Путина и российских художников за помощь в обустройстве внутреннего убранства храма Святого Саввы в Белграде. Он также подчеркнул значимость поддержки, которую российская сторона оказывает Сербии в защите культурного и религиозного наследия в Косово и Метохии, передает телеканал РТС.

Напомним, что в 24 июня в Белграде проходит конференция на тему «Россия на Балканах: взгляд в будущее», организованная Международным дискуссионным клубом «Валдай» и представительством Россотрудничества в Сербии — Русским домом в Белграде. В работе конференции принимает участие в том числе и Евгений Примаков.