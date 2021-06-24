Москва, , 16:34 — REGNUM В принятой 23 июня резолюции ПАСЕ вновь заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и использовать законы, действующие на Украине».

Резолюция ПАСЕ о нарушении прав крымских татар — яркий пример очевидной эрозии международного права, считает сенатор от исполнительной власти Крыма в Совете Федерации РФ Ольга Ковитиди.

Как отметила парламентарий, ПАСЕ принимает очередное решение о «Нарушениях прав человека, совершенных против крымских татар в Крыму» в условиях возрастающей турбулентности геополитических процессов. Резолюция подтверждает, что Запад использует риторику о защите прав религиозных и этнических меньшинств для оправдания попыток вмешательства во внутренние дела России.

«Из текста резолюции становится очевидным, что надуманные обвинения и далекие от реальности оценки ситуации с правами человека в Крыму используются для того, чтобы попытаться развязать руки экстремистски настроенным группам и использовать их для попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в нашей стране накануне выборов в Государственную Думу», — сказала сенатор."Так, в документе от России требуют прекратить применять в Крыму антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство и «отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа» — организации, признанной экстремистской решением суда. Более того, резолюция призывает все заинтересованные стороны налаживать прямые контакты с крымскими татарами через эту экстремистскую организацию. Такая поддержка экстремистских групп при игнорировании позиции и интересов большинства проживающих в Крыму граждан России, включая и крымских татар, выглядит как неприкрытая провокация. Подобные действия прямо нацелены на разжигание противоречий на этнической и религиозной почве», — цитируются слова Ольги Ковитиди на ТМ-канале временной комиссии защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Верхней палаты парламента.

«Считаем призывы стран Запада позволить экстремистам свободно действовать на территории России абсурдными. Не менее абсурдным считаем звучащее в резолюции требование прекратить применять законы РФ на части ее территории. Российская Федерация не приемлет посягательство на своей суверенитет. Любые попытки вмешаться в наши внутренние дела, в том числе и с использованием экстремистских групп, будут немедленно пресекаться», — заключила сенатор.

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