Минск, , 16:29 — REGNUM «Если мы за пятилетку по $700−800 средней зарплаты по стране будем иметь — это будет неплохо, а тысячу — прекрасно», — заявил 24 июня Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Гродненской области.

Как сообщает президентская пресс-служба, он также указал на необходимости подтянуть зарплату низкооплачиваемых категорий работников — их зарплаты обычно ниже средних по постсоветской республике.

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«Еще в советское время Гродненщина справедливо считалась одним из лучших регионов огромного Советского Союза. Нашу область всегда ставили в пример, это была образцовая область Советского Союза, сюда приезжали учиться, особенно в области сельского хозяйства, — отметил он в своём докладе. — И в новейшей истории, в истории суверенной Белоруссии, тенденция сохранилась».

Отметим, в прежние годы Александр Лукашенко утверждал, что белорусские доярки получали зарплаты кратно большие, чем средние по республике. Так, в 2006 году Лукашенко заявил, что в колхозе Нацбанка Белоруссии доярки получают зарплату $600. В 2007 году он же заявил журналистам, что зарплата белорусских доярок выросла до $700−800. В 2008 году министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Русак заявил, что зарплата белорусских доярок не превышает $120−150 и вскоре был отправлен в отставку. В 2009 году Лукашенко сообщил российским журналистам, что белорусская доярка в сезон зарабатывает около $1 тыс. В феврале 2013 года доярки сельскохозяйственного производственного комплекса (СПК) «Володарский» были привлечены к ответственности за кражу молока: выяснилось, что зарплата доярки составляет $151 в месяц и на кражу их подвигло желание накормить своих детей.

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