Берлин, , 16:26 — REGNUM Посол Польши в Германии Анджей Пшилембский заявил в интервью для немецкого электронного издания RND, что он поддерживает решение венгерского правительства запретить пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, а также осуждает намерения представителей Брюсселя и Берлина наказать за это Венгрию.

«Право венгерских властей, честно избранных народом, на юридическую защиту детей и подростков от пропаганды гомосексуализма и иных ценностей ЛГБТ неоспоримо и нормально. Очевидно, что это не связано с нетерпимостью, не говоря уже о преследовании гомосексуалистов или ограничении их гражданских прав», — заявил дипломат.

Ранее вице-председатель германского бундестага Клаудия Рот призвала ЕС к дальнейшим действиям против Венгрии в ответ на закон, который, по словам немецких комментаторов, «значительно ограничивает возможность молодых людей получать информацию о гомосексуализме и транссексуальности».

Пшилембский назвал это покушением на суверенитет Венгрии.