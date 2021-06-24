Киев, , 16:27 — REGNUM Украина критически воспринимает инициативу по восстановлению проведения саммитов между ЕС и Россией, считая, что для такого шага нет никаких оснований, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба на брифинге сегодня, 24 июня.

Кулеба уточнил, что по мнению Киева, проведение таких саммитов является «опасным отклонением от санкционной политики».

«Приостановление высокого диалога между ЕС и Россией является важной частью европейской санкционной политики. Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны станет опасным отклонением от санкционной политики ЕС», — заявил украинский дипломат.

Он напомнил, что решение «заморозить» саммиты ЕС-Россия было принято в 2014 году.

«За все время Россия не демонстрировала намерений изменить свою политику в отношении Украины», — пожаловался Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее западные СМИ сообщили, что канцлер ГерманииАнгела Меркель выступила с инициативой пригласитьпрезидента РоссииВладимира Путина на саммит ЕС и что эту идею поддержалпрезидент ФранцииЭммануэль Макрон. Сегодня, 24 июня, Меркель в своем заявлении уточнила, что ЕС должен искать пути «прямого контакта» с руководством России.